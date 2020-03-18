شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 14٫71 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 15 ريال، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم،والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 13 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 14.5 وبين مستوى المقاومة هو 14.8 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط