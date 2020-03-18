شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD)يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫441 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 0٫42 ريال كمستوى أول ثم 0٫35 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.42 وبين مستوى المقاومة هو 0.46 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط