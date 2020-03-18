شكرا لقرائتكم خبر عن الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع وان كان بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4707 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 4600 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة القوي عند 5700 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 4500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4,544 وبين مستوى المقاومة هو 4,943 نقطة