شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 18-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف خلال جلسة امس الثلاثاء مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 8521 نقطة، في ظل استمرار ملامسة المؤشر لمستوى المقاومة الحالي عند 8700 نقطة، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 8000 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,396 وبين مستوى المقاومة هو 8,741 نقطة