«جمارك دبي» تنفّذ برامج سلامة مهنية لضباط التفتيش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت جمارك دبي، بتعقيم مبانيها ومراكزها الجمركية وجميع المحتويات والمرافق مع وضع أجهزة التعقيم في الممرات، إضافة إلى إلغاء جهاز البصمة والاستعاضة عنها بكروت ذكية للحضور والانصراف، ويأتي ذلك في إجراء احترازي للوقاية من الفيروسات. وقد اتبعت الدائرة برامج مختلفة تضمن السلامة المهنية والموجهة إلى ضباط التفتيش خلال تعاملاتهم المختلفة مع العملاء.

وتم تنفيذ العديد من المبادرات وفقاً لخطة الدائرة الاستراتيجية، ضمنت مبادرة المفتش الجمركي الآمن، وهي حملة لتعزيز الوعي لدى ضباط الجمارك بضرورة ارتداء معدات السلامة الشخصية، وكذلك توعيتهم في ما يتعلق بالمخاطر التي يواجهونها في بيئة العمل، وتختلف هذه المخاطر باختلاف بيئات العمل من خور دبي إلى المطارات، وصولاً إلى جبل علي. هذا إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية لضباط الجمارك عن السلامة والصحة المهنية للمفتشين، إضافة إلى الورش التوعوية المستمرة التي ينظمها قسم البيئة والصحة والسلامة المهنية.