شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: وفرة في المخزون الغذائي والمنتجات بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة، وأن الوضع التمويني ممتاز، مشيرا إلى وجود تعاون من المنشآت التجارية والقائمين عليها وحرصهم على أداء واجبهم الوطني. جاء ذلك خلال جولة للوزير للتأكد على وفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات ومراقبة الأسواق التجارية والتحقق من الوفرة واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد. وشملت الجولة مجموعة من منافذ البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق شمال الرياض للخضار والفواكه للوقوف على وفرتها إلى جانب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها. وقال الوزير إن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في مناطق المملكة كافة وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين. وأضاف: «سنضرب بيدٍ من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار». وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات. ونفذت الوزارة خلال الفترة الماضية جولات على أكثر من 4000 «هايبر ماركت» في جميع مناطق المملكة، وأظهرت النتائج وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، وتوافر مخزون كافٍ، واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بانسيابية عالية.

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