شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف: دعم مصانع المنتجات الطبية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بندر الخريف، أنه سيتم تقديم كل الدعم لتلك المصانع لتلبية الطلب، ومواجهة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال زيارته إلى المدينة الصناعية الثانية بالرياض، واستقبله نائبه م. أسامة الزامل، ومدير عام «مدن» م. خالد السالم.

وتفقد الخريف 3 مصانع طبية الأول، تبلغ مساحته 12.600م²، ومن أهم منتجاته: مستلزمات العزل الطبية، أقنعة الوجه وألبسة الجراحة، إضافة إلى تفقده المصنع الثاني، الذي تبلغ مساحته الكلية 20 ألف م²، ومن أهم منتجاته: كواشف ومستلزمات طبية، وزار المصنع الثالث، الذي ينتج المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأنابيب المخبرية والكواشف الطبية، والواقع على مساحة 20 ألف م²، وجميعها استثمارات سعودية.

واستمع الوزير إلى شرح مُفصّل حول استعدادات تلك المصانع الطبية، إذ تعمل وفق طاقتها الإنتاجية القصوى على مدار (24 ساعة 7 أيام بالأسبوع)، من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي، الذي يشهد تنامياً متسارعاً في الطلب أفرزته ظروف المرحلة الحالية، وما يتصل بها من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19»، مشيدا بما شاهده من استعدادات وإمكانات تبعث على الفخر.