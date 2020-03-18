شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تعيد تصدير 28 ألف منتج مخالف والان نبدء بالتفاصيل
يأتي هذا الإجراء انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسعى هذه الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.
وأكدت الجمارك السعودية على جميع مستوردي الأدوات الصحية بضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على هذا النوع من المنتجات، والتي تُعد شرطًا لدخولها إلى المملكة، بحيث يكون الملصق على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة «سابر»، وذلك تفاديًا لعدم السماح بدخولها.
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