شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الضيافة والان نبدء بالتفاصيل

بحث محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. أحمد الفهيد، مع وفد من صندوق الاستثمارات العامة أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الضيافة.

جاء ذلك خلال لقاء الفهيد بمقر المؤسسة بالرياض أمس الأول، مع وفد من الصندوق. وأكد الفهيد خلال اللقاء استعداد المؤسسة وجاهزيتها التامة للعمل مع مختلف القطاعات التنموية بالمملكة بما يسهم في تأهيل كوادر بشرية وفق احتياج تلك القطاعات وسد احتياجها من القوى العاملة.

وقدم مدير أول قسم الضيافة بالإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة اوليفير هارنيش عرضا عن خطط الصندوق في مجال الضيافة وحاجة مشاريع الصندوق من الكفاءات الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الرائدة في تقديم الخدمات التدريبية.

واتفق الجانبان على تفعيل التعاون بينهما خلال الفترة القادمة من خلال عدة مسارات مطروحة للشراكة بينهما، بما يخدم قطاع الضيافة بالمملكة ويسهم في تطويره.

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وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال كلياتها ومعاهدها المتخصصة في مجال السياحة والفندقة، التي بلغت 10 منشآت تدريبية عدة تخصصات من أبرزها: إدارة الفنادق، وإدارة السياحة، وإدارة المطاعم، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى تخصصات إدارة علاقات النزلاء والتسويق.

وتجاوز عدد المتدربين والمتدربات بمنشآت المؤسسة التدريبية المتخصصة في قطاع السياحة والفندقة 20 ألف متدرب ومتدربة.

وأتاحت المؤسسة قسم تقنية السياحة والضيافة في عدد من الكليات التقنية للبنين والبنات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع وزارة الحج والعمرة وشركة القدية بهدف توظيف خريجيها بقطاع السياحة والفندقة، فيما تعتزم إطلاق أكاديميتين قيد الإنشاء وسيتم تشغيلها خلال الفترة القادمة وتستهدف تدريب وتوظيف 550 متدربا سنويا.