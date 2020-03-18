فبراير يضيف 42.6 مليار درهم إلى أصول «المركزي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية صعوده بالغاً مستوى 406 مليارات درهم في نهاية شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 47 مليار درهم وبنمو نسبته 13% مقارنة مع 359 مليار درهم في الشهر ذاته من عام 2019.

ويعكس النمو الكبير في رصيد العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي مؤشراً إيجابياً على التوازن النقدي والمالي الذي يتميز به الأداء الاقتصادي في دولة الإمارات.

ووفقاً للمفاهيم النقدية العالمية فإن رصيد المصارف المركزية من العملات الأجنبية هو بمثابة الأداة التي تمكن الدول من مواجهة أي تقلبات قد تتعرض لها الأسواق وعلى وجه الخصوص تحصين ميزان المدفوعات تجاه أي عجز.

ويظهر من خلال الأرقام التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن مؤشر احتياطاته من العملات الأجنبية حافظ على نهجه الصاعد طيلة السنوات الماضية وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني.

وخلال شهر أكتوبر 2019 وصل رصيد المركزي من العملات الأجنبية إلى 370.73 مليار درهم قبل أن يرتفع إلى 394.73 مليار درهم في نوفمبر من العام ذاته، وفي ديسمبر الماضي أغلق الرصيد عند مستوى 394.73 مليار درهم.

ومع بداية العام 2020 قفز رصيد المركزي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير إلى نحو 400 مليار درهم وصولاً إلى 406 مليارات درهم في نهاية شهر فبراير من العام ذاته.



الأرصدة المصرفية



وتفصيلاً على المستوى الشهري فقد أظهرت إحصائيات «المركزي» أن زيادة رصيد العملات الأجنبية خلال شهر فبراير 2020 جاء بدعم من بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج والتي بلغت 369.78 مليار درهم بنمو نسبته 27.6% تقريباً مقارنة مع 289.76 مليار درهم في الشهر ذاته من 2019.

كما ارتفع رصيد «المركزي» من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 18.07 مليار درهم تقريباً في فبراير الماضي.. في حين وصل رصيد بند أصول أجنبية أخرى إلى 18.09 مليار درهم خلال الشهر ذاته.

وبحسب المعايير التي يتبعها المصرف المركزي فإن أصوله بالعملة الأجنبية لا تتضمن شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.



نمو الأصول

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وقفز إجمالي أصول مصرف الإمارات المركزي إلى مستوى 457 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 42.6 مليار درهم وبنمو نسبته 10.3% بالمقارنة مع 414.4 مليار درهم خلال الشهر ذاته من عام 2019 وذلك وفقاً لما أظهرته أحدث البيانات التي أصدرها «المركزي» أمس.

وجاء الارتفاع في أصول المصرف المركزي بدعم من الصعود المسجل في بند النقد والأرصدة المصرفية الذي وصل إلى مستوى نحو 243 مليار درهم في نهاية فبراير من العام الجاري مقارنة مع 188.12 مليار درهم في الشهر ذاته من 2019.

كما ارتفع رصيد بند الودائع لدى المصرف المركزي إلى 143.4 مليار درهم تقريباً في فبراير الماضي مقارنة مع 115.3 مليار درهم في فبراير 2019 وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف.

وعلى مستوى رصيد بند الأصول الأخرى فقد ارتفع من 3.63 مليار درهم في فبراير 2019 إلى 6.7 مليار درهم في فبراير 2020 في حين انخفض رصيد بند الاستثمار من 104.22 مليار درهم إلى 64 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة. وقفز إجمالي أصول مصرف الإمارات المركزي إلى مستوى 457 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر فبراير 2020 بزيادة قدرها 42.6 مليار درهم وبنمو نسبته 10.3% بالمقارنة مع 414.4 مليار درهم خلال الشهر ذاته من عام 2019 وذلك وفقاً لما أظهرته أحدث البيانات التي أصدرها «المركزي» أمس.وجاء الارتفاع في أصول المصرف المركزي بدعم من الصعود المسجل في بند النقد والأرصدة المصرفية الذي وصل إلى مستوى نحو 243 مليار درهم في نهاية فبراير من العام الجاري مقارنة مع 188.12 مليار درهم في الشهر ذاته من 2019.كما ارتفع رصيد بند الودائع لدى المصرف المركزي إلى 143.4 مليار درهم تقريباً في فبراير الماضي مقارنة مع 115.3 مليار درهم في فبراير 2019 وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف.وعلى مستوى رصيد بند الأصول الأخرى فقد ارتفع من 3.63 مليار درهم في فبراير 2019 إلى 6.7 مليار درهم في فبراير 2020 في حين انخفض رصيد بند الاستثمار من 104.22 مليار درهم إلى 64 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة. قيمة السيولة



كما ارتفعت قيمة السيولة بمفهومها الشامل «ن3» 1.694 تريليون درهم تقريباً خلال شهر فبراير من العام 2020 بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة مع 1.69 تريليون درهم في يناير من العام ذاته.

ويتضح من خلال الإحصائيات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الودائع الحكومية إلى 267.4 مليار درهم في فبراير الماضي في حين وصلت قيمة الودائع المصرفية النقدية 447 مليار درهم تقريباً والودائع شبه النقدية 897 مليار درهم.

كذلك ارتفع رصيد النقد المصدر إلى 96 ملياراً في فبراير من العام الجاري.. أما على مستوى النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك فقد بلغت قيمة الرصيد 82.5 مليار درهم.

على صعيد آخر ارتفعت قيمة القاعدة النقدية في دولة الإمارات إلى 415.6 مليار درهم مع نهاية شهر فبراير من العام 2020 بزيادة قدرها 7.1 مليار درهم مقارنة مع 408.5 مليار درهم في شهر يناير من العام ذاته. (وام)



رصيد الحسابات الجارية للبنوك



أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن صافي رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي بلغ 25.4 مليار درهم خلال شهر فبراير من العام الجاري فيما وصلت قيمة بند رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك 130.1 مليار درهم.

وبلغ رصيد بند النقد المصدر 96 مليار درهم في حين وصل رصيد شهادات الإيداع 164.1 مليار درهم.