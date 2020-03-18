شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الهبوط مع تهافت المستثمرين على جمع سيولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً أمس الثلاثاء، ليربح المعدن أكثر من 65 دولاراً وسط موجة التقلبات التي تعيشها كافة الأصول مع استمرار ذعر كورونا.

وكان المعدن الأصفر فقد أكثر من 45 دولاراً من قيمته في وقت سابق من الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف حيال الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ما دفع المستثمرين للسعي من أجل الحصول على السيولة النقدية، قبل إن يتحول للارتفاع.

جاء ارتفاع المعدن النفيس رغم ارتفاع الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية، ومع صعود عدد الإصابات إثر «كوفيد-19» إلى أكثر من 184 ألف حالة عالمياً.

وفي خطوة مفاجئة يوم الأحد، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 100 نقطة أساس في مسعى لتهدئة الأسواق إلا أن محاولاته باءت بالفشل، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة يومية منذ عام 1987.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنسبة 4.4% إلى 1551.70 دولار للأوقية، رابحاً 65.20 دولار بعد أن سجل مستوى 1465.60 دولار للأوقيةفي وقت سابق من الجلسة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 1.8% أو ما يعادل 26.55 دولار مسجلاً 1540.65 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعاً عند 1465.83 دولار للأوقية.

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وفي أسواق العملات، عوض الدولار بعضاً من خسائره أمام الين وعزز مكاسبه أمام عملات المخاطرة أمس الثلاثاء خلال جلسة تداولات اتسمت بالتقلب بما يسلط الضوء على هشاشة الثقة في الأسواق.

وكانت السيولة شحيحة بالسوق، وظل المستثمرون قلقين على الرغم من الخطوات المنسقة التي اتخذتها بنوك مركزية حول العالم لكنها أخفقت بشكل مثير للدهشة في تهدئة المخاوف المتعلقة بتبعات انتشار فيروس كورونا.

وارتفع الدولار 0.8% مقابل الين إلى 106.69 كما حقق مكاسب أمام اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي وأغلب عملات الأسواق الناشئة.

ويتكالب المستثمرون والشركات على الدولار مع تحول الأوضاع نحو الأسوأ يوماً بعد يوم. وسجلت الصين زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة وتستعد ماليزيا لتطبيق إجراءات عزل في ظل تحركات أكثر تشدداً في هذا الصدد تشهدها أوروبا والولايات المتحدة. وهبط الدولار الأسترالي، الشديد التأثر بالنمو العالمي بسبب ارتباط الدولة بالسلع الأولية، بنسبة 0.7% لمستوى متدنٍ جديد في 11 عاماً عند 0.6065 دولار.

كما يتعرض الجنيه الاسترليني لضغوط أيضاً بسبب مخاوف ليست متعلقة فقط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن أيضاً بسبب عجز ميزان المعاملات الجارية الكبير لديها.

وهبط الاسترليني 0.4% وجرى تداوله عند 1.2222 دولار وهو قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة وبلغ 1.2203 دولار. (وكالات)