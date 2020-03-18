«الشارقة للابتكار» يطلق برنامج مسرعات لتقنيات الصناعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع شركة «برابس»، الإسبانية الإصدار الأول من برنامج مسرعات عالمية، (مسرع «Industry 4.0» ) للصناعة، بهدف جذب الشركات الناشئة التي توفر حلولًا تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة وتسعى للوجود والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستقطابها وتشجيعها على الوصول إلى أهدافها من خلال المجمع. حيث سيعمل المجمع من خلال شراكته مع شركة «برابس» جنباً إلى جنب مع الشركات الناشئة المحلية والعالمية لخلق الفرص والتغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصناعية الإماراتية، لتركز النسخة الأولى من برنامج المسرعات على الثورة الصناعية الرابعة، من خلال دعوة الشركات الناشئة للانضمام إلى البرنامج ابتداء من مارس الجاري.

قال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «إن هذا البرنامج يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الإمارة، وبرنامج المسرعات الذي نطلقه، هو مؤشر ليس فقط على الصناعة الذكية إنما الاستثمارات الذكية التي بدأت بالتوافد إلى المجمع، الذي يعد مفخرة علمية للإمارة في مسيرتها التطويرية، فلدينا عدد من قصص النجاح تعمل في بيئة ابتكارية مميزة وتجتمع في مكان واحد مواكبة الثورة الصناعية الرابعة ومن هذه الأمثلة لدينا شركة «ميت» في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء المباني وشركة أخرى تعمل في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد المعدنية ويعتبر مركز الشرق الأوسط لتصنيع المواد المضافة والذي تم إطلاقه في مجمع الشارقة للابتكار بشراكات استراتيجية مع «إيمينسا» وشركاء آخرين، خطوة أخرى نحو انخراط الإمارات في مكونات الثورة الصناعية الرابعة.

آفاق جديدة

كما يهدف المشروع إلى دعم تنافسية الاقتصاد المحلي والشركات المحلية بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين الشباب، إذ نطمح من خلال هذه المشاريع للترويج لإمارة الشارقة كعاصمة للابتكار على المستوى العالمي؛ فالطباعة ثلاثية الأبعاد سيكون لها دور رئيسي في مستقبل العديد من القطاعات».

فمع توقع وصول حجم السوق العالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد إلى 120 مليار دولار بحلول العام 2020 ونموه لأكثر من الضعف ليصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2025، توجد الفرص المثيرة التي تنتظر كل المعنيين بالتكنولوجيا المتقدمة التي تقود صناعة التصنيع المضاف.

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برنامج المسرعات

تصف الثورة الصناعية الرابعة، الاتجاه المتزايد نحو الأتمتة وتبادل البيانات في التكنولوجيا والعمليات داخل الصناعة التحويلية. ليركز البرنامج على جذب أعمال مبتكرة في المراحل المبكرة من خلال التركيز على المجالات التالية: إدارة المنشآت الذكية، والمواد الذكية، المباني الخضراء، النمذجة /‏‏ التصنيع المسبق، نمذجة معلومات البناء، التصنيع المضاف، البنى التحتية المتصلة والنظم البيئية المتصلة.

واعتبارًا من مارس 2020، سيتم إطلاق دعوة عالمية للشركات الناشئة التي تعمل على تطوير منتجات أو خدمات تستفيد من التقنيات الرئيسية في الثورة الصناعية الرابعة: البيانات الضخمة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، إنترنت الأشياء، الروبوتات، الرقمنة، الواقع المعزز، نظم الحوسبة السحابية، بلوك تشين. وتشمل المزايا من خلال برنامج المسرعات الذي يمتد على مدار 4 أشهر، التدريب والإرشاد عالي التأثير وتطوير الأعمال مع اللاعبين الصناعيين الرئيسيين والعلاقات الحكومية والأكاديمية. كما سيوفر البرنامج للفرق ما يزيد على 300000 دولار أمريكي من المسرعات وخدمات نمو الأعمال الحصرية، بما في ذلك نفقات المعيشة ومكان العمل. علاوة على ذلك سيحصل الفائزون في البرنامج على منحة تمويلية للمشروع، وكيان رسمي في مجمع الشارقة للابتكار.



تعزيز مكانة الإمارات



تأتي هذه المبادرة في إطار جهود تنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للتعاملات والتحولات الصناعية لمواكبة طرق الإنتاج الحديثة والتحولات التكنولوجية ضمن رؤية شمولية أحدثتها تغيرات عالمية أبرزت ملامح ثورة صناعية رابعة بدت معالمها بتغيرات غير مسبوقة في حياة البشرية، وتعد التحولات الصناعية وطرق الإنتاج الحديثة من أهم التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم الحديث، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة على أوسع نطاق وخاصة في القطاع الصناعي. تتمحور بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والروبوتات.