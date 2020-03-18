«شعــاع كابيتــال» تطلــق استراتيجيــة لتسريــع وتيــرة النمــو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت «شعاع كابيتال»، الناتجة عن اندماج «شعاع كابيتال» و«مجموعة أبوظبي المالية» في كيان موحد، عن موافقة مجلس إدارتها على استراتيجية المجموعة لعام 2020 وبياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وعكست البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019 الأداء المالي القوي للمجموعة، وقدرتها على توليد الإيرادات بشكل مستدام، والاستفادة من فرص النمو؛ وذلك على الرغم من تركيزها على أنشطة دمج وتوحيد الأعمال، إضافة إلى مواجهة التحدي الذي تمثله الاضطرابات الجيوسياسية والظروف الضاغطة للأسواق. وحققت المجموعة أرباحاً سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 186 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين 47 مليون درهم، كما في 31 ديسمبر 2019.

أظهرت البيانات المالية الموحدة لعام 2019 النتائج الإيجابية المباشرة لعملية الاندماج بين الكيانين («شعاع كابيتال» و«مجموعة أبوظبي المالية»)، حيث من المتوقع أن تحقق «شعاع»معدلاً سنوياً بقيمة 50 مليون درهم ناتجة عن التآزر الناجم عن هذا الاندماج، وذلك بحلول الربع الثاني 2021.

نمو مستمر ومستدام

وركزت «شعاع» بشكل رئيسي خلال عام 2019 على ترسيخ مكانتها بصفتها المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة.

وحافظت وحدة إدارة الأصول في المجموعة على مسار نموها، ليصل حجم الأصول تحت الإدارة لدى الشركة إلى 14 مليار دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي. فضلاً عن ذلك، واصلت وحدة الصيرفة الاستثمارية سعيها لجعل «شعاع» المجموعة الأكثر نشاطاً على مستوى المنطقة في هذا المجال. ولعبت المجموعة دوراً محورياً في سوق الصكوك الإقليمية (السندات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع توليها دور المنظم الرئيسي المفوض في إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار، فضلاً عن توفير خدمات المشورة الاستراتيجية لقاعدة واسعة من العملاء.

كما نجحت المجموعة في تقليص أصولها غير الرئيسية بنسبة 28% خلال عام 2019، حيث قامت ببيع وحدتها المتخصصة في مجال الوساطة المالية (شركة «شعاع للأوراق المالية») والتخارج من نشاط صناعة السوق لديها. وبلغت قيمة هاتين الصفقتين قرابة 100 مليون درهم.

استراتيجية متوسطة الأمد

وفي ضوء أرباحها المسجلة وركائزها القوية للنمو المستدام، حددت المجموعة أهدافاً واضحة لعام 2020 بدعم من مجلس إدارتها، وهي: تسريع وتيرة النمو عبر تعزيز أنشطة التكامل والتآزر بين الكيانين المندمجين، وزيادة الربحية عبر تعزيز مصادر الإيرادات المتكررة.

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النمو والتنويع

ومع إرساء هذه الأهداف، ستعمل «شعاع كابيتال» على تطبيق الاستراتيجيات التالية خلال عام 2020:

*الوصول إلى مصادر إيرادات جديدة عبر توسيع نطاق خدمات الصيرفة الاستثمارية، وتنمية أعمال نشاط إدارة الأصول، وتوسيع الحضور الإقليمي، بما يؤدي إلى تقوية وتعزيز الأعمال الرئيسية.

* زيادة الإيرادات المتكررة عبر هندسة منتجات جديدة، وتنمية الأدوات الرأسمالية الدائمة ومنصة الدخل الثابت، بما يؤدي إلى تنويع عروض المنتجات والخدمات عبر وحدات أعمالنا الرئيسية.

* زيادة الربحية وتعزيز عملية الرقابة والضوابط من خلال رقمنة المجموعة، وتحسين هيكلية ميزانيتها العمومية، وزيادة كفاءتها التشغيلية.

وتسعى «شعاع كابيتال» من خلال هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على مسار نموها على المديين المتوسط والطويل، بهدف توفير قيم طويلة الأمد لمساهميها، عبر زيادة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 20 مليار دولار أمريكي.

معيار جديد

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال»: «كلنا فخر بما حققته شركتنا خلال عام 2019، وأشكر بهذه المناسبة مجلس إدارتنا ومساهمينا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمرين. لقد نجحنا في إتمام صفقة اندماج نوعية تضيف إنجازاً تاريخياً آخر إلى إرث (شعاع كابيتال) الغني، وترسي معياراً جديداً تستند إليه الشركة في مسارها لعام 2020 وما بعده. وإذ نعمل الآن وفق رؤية واستراتيجية جديدتين، فإننا نثق بقدرة إدارتنا على تحقيق أهداف المجموعة. وسيمكّننا تكامل الشركتين من تعزيز إمكانات قطاعي إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، وتحقيق أهداف النمو الطموحة لعام 2020 والأعوام المقبلة».

ركائز واضحة

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: «ترسي استراتيجيتنا الجديدة ركائز واضحة لتحقيق نمو كبير ومستدام على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق بسبب تفشي وباء (كوفيد-19)، وهبوط أسعار النفط. ولطالما كانت شركتنا رائدةً في استكشاف وخلق الفرص المجزية في أصعب الظروف. ونحن واثقون بأن خططنا الاستراتيجية وطموحنا وقدراتنا ستمكننا من ترسيخ مكانتنا كمدير استثمارات رائد في المنطقة، وتحقيق انتشار إقليمي واسع في قطاع الصيرفة الاستثمارية، وتعزيز قدرتنا الريادية على الابتكار. كما أن سجلنا الحافل بخلق القيمة لعملائنا وموظفينا ومساهمينا يجعلنا أكثر ثقةً بقدرتنا على مواصلة الربح وتحقيق أهداف النمو على الأمد المتوسط والطويل. ونشكر مجلس الإدارة على ثقته الكبيرة بنا في ما نواصل توفير قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».