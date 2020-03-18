«الاتحاد للشحن» تعزز شبكتها بأسواق عالمية رئيسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للشحن، عن جدول أياتا لموسم الصيف، والذي يعزز القدرة على الوصول إلى أفضل بوابات الشحن. كما سيتم توسيع الشبكة استراتيجياً، لتشمل الأسواق المحدودة القدرات، والتي تصارع انخفاض عمليات الركاب أو حظر السفر المؤقت في ضوء حالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، لتشجيع وتحفيز التجارة العالمية في ظل الظروف الحالية.

ويتميز جدول أنشطة الاتحاد للشحن لموسم الصيف الممتد بين 29 مارس الجاري و28 أكتوبر المقبل بمرونة تتماشى مع تطلعات العملاء، حيث شهد إضافة عدد من رحلات الشحن الأسبوعية إلى أمستردام، وميلان، وباريس، فضلاً عن زيادة وتيرة الرحلات عبر بوابات الشحن الآسيوية والإفريقية الرئيسة.

على صعيد القارة الآسيوية، ستعزز خدمات الشحن التي توفرها الشركة إلى هونج كونج، لتُصبح أربع رحلات أسبوعياً، وستخصص رحلة شحن أسبوعية ثالثة إلى هانوي، ورحلة أسبوعية ثانية إلى سنغافورة. أما في أوروبا، فتمت إضافة رحلتين للشحن أسبوعياً إلى أمستردام، لتصبح خمس رحلات، وسيكون هناك رحلتا شحن ذهاباً وإياباً أسبوعياً إلى ميلان. كما ستسير رحلات شحن جديدة تربط أبوظبي بالعاصمة الفرنسية باريس، أيام الخميس والسبت. وستزيد رحلات العودة المقررة في اليوم ذاته من سعة الشحن الإضافية بين الإمارات وباريس بواقع 200 طن أسبوعياً. وتبقى أمريكا الشمالية سوقاً رئيسياً، حيث توفر خدماتها مرتين أسبوعياً.

قال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والخدمات اللوجستية في المجموعة: «نشهده اليوم على الطيران التجاري، يفرض على بيئة الشحن الجوي أن تتطور بشكل دائم. وبعد تواصلنا المستمر مع السلطات المحلية والدولية، تم تصميم جدول شحن نموذجي لموسم الصيف، يواكب تطلعات عملائنا في أسواق الشحن الرئيسية حول العالم، والذي يُسهم في الارتقاء بقدرات الشركة، وتعزيز مستوى خدماتنا لعملائنا في أسواق الشحن الرئيسية».