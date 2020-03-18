«بنك أوف أمريكا»: المستثمرون يهرعون للنقد ويعزفون عن الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلص، أمس الثلاثاء، مسح لمديري الصناديق أجراه بنك «أوف أمريكا» إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس/آذار؛ إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاماً مضت. وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1 في المئة في المتوسط من أربعة في المئة في فبراير/شباط؛ وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة. وخلص المسح، الذي أجري بين السادس من مارس/آذار والثاني عشر منه، ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر البنك «الثور والدب» الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير/شباط.

وكان الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي عند أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2016، في حين كانت القطاعات الآمنة نسبياً مثل المرافق والرعاية الصحية الأكثر رواجاً منذ أوائل 2009. (رويترز)