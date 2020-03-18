«العمل عن بُعد».. هيئات ودوائر تلتزم بتقديم معاملاتها عبر التطبيقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:القسم الاقتصادي



أعلنت العديد من الهيئات والدوائر جاهزيتها للعمل عن بعد، في سعيها لمواصلة تقديم خدماتها للجمهور عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وبدأت هيئة التأمين بتفعيل منظومة العمل عن بُعد في تقديم خدماتها للمتعاملين والجمهور والشركاء، حرصاً على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين.

وأكدت الهيئة أنه انطلاقاً من هذه الإجراءات، فإنه يمكن للمتعاملين من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين والجمهور والشركاء استخدام باقة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

أوضحت الهيئة أن تفعيل تقديم الخدمات عن بُعد يأتي ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى ‏تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية، وانطلاقاً من حرص الهيئة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من المتعاملين وحملة الوثائق والجمهور والشركاء.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع خدمات الهيئة متوفرة بشكل إلكتروني وذكي بعد نجاح التحول الرقمي في الهيئة للتسهيل على المتعاملين والجمهور ومواجهة التحديات المختلفة.

ودعت الهيئة المتعاملين وحملة الوثائق والجمهور إلى استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية، وتعزيز التواصل مع الهيئة عبر قنواتها المتعددة، ومنها قنوات التواصل الاجتماعي للاطلاع على المستجدات والإجراءات والقرارات والنشرات التوعوية المتعلقة بقطاع التأمين.

وأخطرت هيئة التأمين في تعميم، جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والعاملين في القطاع، ضرورة اعتماد السياسات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على قطاع التأمين في الدولة. وطالبت الهيئة كافة الشركات بتفعيل خطة التعافي من الطوارئ، وذلك كجزء من نظام إدارة المخاطر في الشركة لضمان استمرارية الأعمال.

اقتصادية الشارقة

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جاهزيتها لتفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداء من الأحد 15 مارس 2020، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن التدابير الوقائية التي تتخذها الدائرة تهدف إلى توفير بيئة صحية وسليمة لموظفيها، حيث نفذت جميع القرارات المتعلقة بشأن الدوام الرسمي وباشرت عملها عن بعد لبعض الفئات الوظيفية، مستفيدة من منظومتها التقنية المتطورة وجاهزيتها التكنولوجية ذات المواصفات العالمية، بما يضمن انسيابية العمل وكفاءة الإجراءات، في إطار استراتيجية التحول الرقمي، حيث بلغت نسبة التحول الرقمي في إجراءات وخدمات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 100%، منذ العام 2018 وأصبحت جميع خدمات الدائرة رقمية على الهواتف الذكية والبوابات الإلكترونية.

كما تقدم الدائرة خدماتها الإلكترونية للمتعاملين خارج فرعها الرئيسي وأفرعها الأخرى من خلال مراكز الخدمة (أعمال) وبمتابعة من موظفي الدائرة عن بعد لهذه الخدمات للمحافظة على صحتهم وسلامتهم تزامناً مع الوضع الراهن، حيث يمكن للمتعاملين الوصول لكافة خدمات الدائرة من ضمنها الموافقة المبدئية، وحفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني. فقد بلغت نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية ومراكز الخدمة نمواً يقدر بحوالي 22% خلال العام 2019 كما بلغ عدد هذه المراكز 17 مركزاً، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي والذي وصل إلى 100% لهذا العام في الإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

غرفة الشارقة

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أتاحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خدمة «اتصل نصل» لمتعامليها مجاناً، من دون تحمل أية رسوم، لقاء تنفيذ الخدمة، وذلك ضمن مساعي الغرفة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزاً لجهودها في دعم القطاع الخاص، في ظل المتغيرات الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الغرفة، حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة ملتزمة برعاية القطاع الخاص في إمارة الشارقة، وستعمل على تعزيز استثماراته وتأمين بيئة محفزة لنموها لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما يرسخ دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.

وأشار إلى أن الغرفة تتيح هذه الخدمة وفق أعلى مستويات ومعايير الجودة، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية التي تم تطبيقها حرصاً على سلامة منفذي الخدمة وطالبيها، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة تعتمد أفضل المبادرات والاستراتيجيات لغايات التطوير المتواصل، والبحث المستمر عن فرص التحسين وتوفير خدمات نوعية تتميز بالإبداع والابتكار عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية التطوير، ما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة أولى لجذب الاستثمارات.

وكانت غرفة الشارقة قد أعلنت مؤخراً أنها بدأت بتطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الأقسام وللموظفين من كبار السن والحوامل، كما هيأت كافة منصاتها الذكية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي لتقديم خدماتها لمتعامليها، من دون الحاجة للحضور شخصياً لمقر الغرفة أو فروعها المختلفة في الإمارة.

سوق أبوظبي

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» عن إطلاقه لتجربة «العمل عن بُعد» لموظفيه، بعد تطويره لنظام تواصل تقني جديد يتيح للموظف تأدية كافة مهام عمله عن بُعد ومن دون الحاجة للحضور لمقر العمل كلياً، حيث تأتي التجربة لتؤكد مكانة السوق الريادية كسوق إقليمي رائد في تطبيق التحول الرقمي.

وصمم السوق نظاماً جديداً يتيح لجميع الموظفين استمرارية العمل عن بعد دون أي عوائق، حيث تم اختبار إدارة كافة الأنشطة التقنية ذات الصلة بتشغيل السوق «عن بُعد» بنجاح، في خطوة مهمة تعكس التفوق التقني الهائل للبنية التحتية التكنولوجية للسوق.

غرفة الفجيرة

أعلن سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة عن تشكيل لجنة للطوارئ والأزمات بالغرفة لإدارة الأعمال الداخلية بمنظومة لا تتعارض مع مبدأ الحفاظ على الصحة العامة، مشيراً إلى أن إدارته وجهت بناءً على توجيهات الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ عدد من المبادرات تتمثل في تطبيق نظام «العمل عن بعد» حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين لبعض الفئات من الموظفين تشمل الوظائف الإدارية المكتبية والموظفات فوق 60 عاماً، لافتاً إلى نجاح التجربة بعد العمل على جاهزيتها التقنية والتكنولوجية من قسم الجودة وتقنية المعلومات بالغرفة، مع الحرص في الوقت نفسه على معالجة بعض الملاحظات البسيطة التي شابت التجريب.