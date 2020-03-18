شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يجبر العالم على العودة إلى سياسات «التأميم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في خطوات غير منسقة، وغير متوقعة، لجأت عدة دول أوروبية وغربية إلى وسائل اقتصادية قديمة تعود إلى القرن الماضي عندما كانت تسيطر الدول «الشيوعية والاشتراكية» على الشركات عبر «التأميم» لضمان التحكم الكامل في ملكيتها، وفيما تبدو الإجراءات التي أعلنت عنها أو تبحث عنها دول أوروبية مختلفة في إطار مواجهتها للتداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)، متزامنة مع بعضها، تشير البيانات إلى أن كثيراً من هذه المؤسسات والشركات تعاني خسائر كبيرة بالفعل منذ سنوات، وأن تدخل الحكومات لحمايتها من الانهيار حالياً لم يكن اختيارياً؛ بل أجبرت بعد تأخرها ربما لسنوات في معالجة الأمر.

التأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة؛ أي تحويله إلى القطاع العام، وهي مرحلة تمر بها الدولة المستقلة عادة في إطار عملية نقل الملكية، وإرساء قواعد السيادة؛ بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها، غير أن المفهوم الأوروبي الجديد الذي ألمحت إليه فرنسا وألمانيا وإيطاليا، يحمل اختلافاً لا يمكن تجاهله؛ حيث يدور الحديث حول إجراءات دعم أو تملك حصص وصولاً إلى التملك أو الشراء الكامل «التأميم الكامل».

وواصل تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي أصاب أكثر من 7 آلاف شخص حتى الآن الإلقاء بثقله على العالم، أمس الثلاثاء؛ حيث تواجه الاقتصادات العالمية تحدياً كبيراً، وأغلقت الحدود وتم فرض عزل تام في العديد من الدول، وأرجئت انتخابات، وفي أوروبا التي باتت البؤرة الجديدة للوباء الذي ظهر في ديسمبر/‏‏‏كانون الأول في الصين، بدأت فرنسا وسكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة، ظهر أمس الثلاثاء، فترة حجر شامل على غرار ما فرض في إسبانيا وإيطاليا، وأغلقت أوروبا منتصف النهار كامل حدودها الخارجية لثلاثين يوماً، وأجرى قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27، أمس الثلاثاء، قمة استثنائية عبر الفيديو؛ حيث تدور «الحرب» بمواجهة الفيروس كذلك على الجبهة الاقتصادية؛ إذ اتخذت الحكومات والمصارف المركزية تدابير؛ لدعم الأسواق والشركات والموظفين. وتنوي نيوزيلندا دفع 6,5 مليار يورو للغرض نفسه، والبرازيل 26 مليار يورو، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، للمرة الأولى أنه من المحتمل دخول الولايات المتحدة في حالة «انكماش» اقتصادي خلال قمة عبر الفيديو لدول مجموعة السبع التي أعربت عن عزمها القيام «بكل ما يلزم» لإنعاش النمو العالمي.

واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له أمس إن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى سريعا من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأضاف:»سنتخطى هذه الأزمة وسننتصر على «العدو الخفي» وسيستعيد اقتصادنا نشاطه بقوة».

وتابع:»نعمل على تقديم الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من فيروس كورونا»، وتوسيع خدمات الرعاية الطبية في مواجهة الفيروس، وطالب ترامب الشعب الأمريكي بالبقاء في المنزل قدر المستطاع لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ومن جهته، أعلن الاحتياطي الفيدرالي إجراءات لمساعدة الشركات الأمريكية التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل قصير الآجل وسط الاضطرابات الناجمة عن تفشي كورونا.

وقال المركزي الأمريكي في بيان صادر أمس الثلاثاء، إنه سيقدم تسهيلات ائتمانية خاصة لشراء الأوراق المالية للشركات من جهات إصدار كانت تواجه صعوبة في العثور على مشترين في السوق المفتوحة، وتتضمن الأوراق المالية للشركات إقراض قصير الآجل غير مضمون لتمويل الأعمال التجارية، بحسب البيان.

وأضاف الفيدرالي أن التسهيلات التي تستغرق يومًا واحدًا ستشمل ورقة لمدة ثلاثة أشهر للشركات المؤهلة، وستكون التكلفة هي سعر المقايضة للمؤشر لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى 200 نقطة أساس.

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس الثلاثاء، نقلاً عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت نحو 850 مليار دولار؛ لحزمة تحفيز تهدف إلى حماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس «كورونا».

وقال وزير الخزانة ستيف مينوتشن أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إرسال شيكات نقدية للمواطنين وبشكل فوري كجزء من الحلول المتاحة في مواجهة تبعات كورونا، موضحا أن خطة الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد تشمل تأجيل سداد التزامات الضرائب 90 يوما وبحد أقصى مليون دولار للأفراد و10 ملايين للشركات دون غرامات تأخير أو استحقاقات فائدة.

بكين

خفض بنك «جولدمان ساكس» تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول إلى انكماش نسبته 9% على أساس سنوي من توقع سابق بنمو نسبته 2.5% استناداً إلى بيانات اقتصادية «ضعيفة بشكل لافت» في يناير/‏‏‏كانون الثاني وفبراير/‏‏‏شباط. وأظهرت بيانات صادرة، أول أمس الاثنين، أن الإنتاج الصناعي في الصين تراجع بأكبر وتيرة في ثلاثة عقود في أول شهرين من العام؛ بعد أن عرقل وباء فيروس «كورونا» المستجد خطى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكتب جولدمان في مذكرة، أمس الثلاثاء، إن انتشار الوباء بسرعة في دول أخرى، يجعل من المتوقع تباطؤ النمو خارج الصين أيضاً بشكل كبير في الربع الثاني، وبالتالي فإن أي تعاف في الأنشطة الاقتصادية الصينية سيكون محدوداً على الأرجح، وأضاف: إنه لا يتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي لمساره السابق قبل انتشار المرض حتى الربع الثالث، كما خفض من توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله من 5.5% في التقدير السابق إلى 3%.

باريس

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أعلنت الحكومة الفرنسية «حرباً اقتصادية»؛ لمواجهة تفشي «كورونا» من دون أن تستبعد، أمس الثلاثاء، اللجوء إلى تأميم بعض الشركات الكبرى المعرضة للخطر مع توقف النشاط الاقتصادي في فرنسا؛ جرّاء إجراءات الحجر الصحي.

وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير لإذاعة «إر تي إل» الفرنسية «توجد أيضاً حرب اقتصادية ومالية... ستكون طويلة الأمد وعنيفة».

وأعلن الرئيس فرض قيود مشددة على التحركات من شأنها أن تزيد من الأثر السلبي على الاقتصاد، في حين أن معظم الشركات تواجه أصلاً صعوبات. وأضاف لومير: «آمل أن تكون الحرب الصحية مسألة أسابيع. لكن الحرب الاقتصادية والمالية مسألة أشهر. وسنحتاج لذلك إلى وقت لإعادة إطلاق الاقتصاد، ومنحه القوة من جديد»، وحذر الوزير من أن فرنسا ستغرق في حالة انكماش.

وللحد من الأضرار، خصوصاً تفادي انهيار الشركات، ستضخ الحكومة مساعدات بقيمة 45 مليار يورو؛ لدعم الشركات والموظفين، وقال الوزير: إن «كل السبل» المتاحة قد تستخدم «لحماية الشركات الفرنسية الكبرى»، ومن ضمنها عمليات مساهمة أو «تأميم إذا لزم الأمر».

برلين

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم حماية الشركات من الإفلاس، في ظل الصدمة الاقتصادية الذي تعانيها البلاد؛ إثر انتشار وباء «كورونا» العالمي.

وقالت وزيرة العدل الألمانية «كريستين لامبريشت»، أول أمس الاثنين، «نريد منع الشركات من أن تضطر إلى تقديم طلب تعسر مالي لمجرد أن المساعدة الموعودة من الحكومة لم تصل في الوقت المناسب؛ بسبب العمليات الإدارية». وتتضمن خطط الحكومة الألمانية تعليق الالتزامات القانونية للشركات التي تواجه مشاكل حادة في السيولة حتى نهاية شهر سبتمبر/‏‏‏أيلول المقبل.

وبموجب القواعد الحالية، يتعين على الشركات التي تواجه مشاكل في التدفق النقدي أن تتقدم بملف إفلاسها في غضون ثلاثة أسابيع، وهو إطار زمني قد يكون قصيراً جداً لإزالة العقبات البيروقراطية أمام المساعدات الحكومية.

وكانت الحكومة الألمانية قد تعهدت بتقديم ائتمان غير محدود للشركات التي قد تنهار؛ بسبب أثر فيروس «كورونا»، في إطار خطة تحفيزية مقترحة بقيمة 600 مليار دولار.

روما

أعلنت إيطاليا، أمس الثلاثاء، عن خطة شاملة للدعم المالي بقيمة 25 مليار يورو تشمل تأميم خطوط أليتاليا وضمانات مصرفية وإجازات بنصف راتب وتوفير أجور جلساء للأطفال في المنازل مع إغلاق المدارس

الأرجنتين

يجد الاقتصاد الأرجنتيني المريض أساساً، نفسه الآن في مواجهة عواقب فيروس «كورونا» المستجد، والتراجع الحاد في أسعار النفط، فيما تعيد بوينوس أيريس التفاوض منذ أسابيع عدة بشأن ديونها التي تعدّ من الأعلى في العالم.

وتواجه الأرجنتين أزمة اقتصادية عميقة هي الأسوأ منذ عام 2001، ويعاني الاقتصاد انكماشاً منذ عامين، فيما بلغ معدّل الفقر نحو 40%، وتجاوز التضخّم نسبة 50% في عام 2019، ويزيد مجمل الدين الأرجنتيني العام على 311 مليار دولار، أي أكثر من 90% من مجمل الناتج المحلّي، بينها تستحق سندات بأكثر من 30 مليار دولار نهاية مارس/‏‏‏آذار.

وتسعى الحكومة إلى تأجيل استحقاقات بعض قروضها، والتوصّل إلى اتفاق مع دائنين من القطاع الخاص؛ لتقليص المبلغ. وقد أعلنت الحكومة في 4 مارس أنها اختارت مصرف «إتش إس بي سي» وشركة «لازارد» و«بنك أوف أمريكا» لمساعدتها في عملية التفاوض.