«موديز»: دعم «المركزي» يخفف تبعات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قالت وكالة «موديز»، إن برنامج الدعم الذي طرحه، مصرف الإمارات المركزي من شأنه أن يخفف وطأة تبعات فيروس كورونا على اقتصاد الإمارات، وعلى القطاع المصرفي، في ظل تباطؤ الأنشطة الاقتصادية نتيجة انتشار الفيروس عالمياً. وأضافت قائلة إن توفير 50 مليار درهم كقروض للبنوك خطوة إيجابية لتعزيز السيولة، ودعم قدرة البنوك على مساعدة العملاء المتضررة أعمالهم من الفيروس.

ولفتت إلى أن خفض رأس المال الوقائي سيعطي البنوك مرونة كافية لسد متطلبات العملاء، مشيرة إلى أن مستويات الملاءة المالية، ورؤوس الأموال الوقائية لبنوك الإمارات تبقى عالية حتى بعد خفضها.

من جهتها، أكدت مصادر من القطاع المصرفي في الإمارات استعداد البنوك الكامل لتقديم الدعم لعملائها من الأفراد والشركات في مواجهة فيروس كورونا، وقالت المصادر إن البنوك تعمل في الوقت الحاضر على تحضير الخطط المناسبة لمساعدة العملاء على تجاوز المرحلة الحرجة وهي بانتظار اللائحة التنفيذية لتفاصيل خطة المصرف المركزي لدعم عملاء القطاع المصرفي في الدولة.

وقال مصرفيون ل«الخليج» إن تفاصيل اللائحة التنفيذية سوف تعطي البنوك صورة أفضل في المرحلة المقبلة عن الطرق الأنسب والأفضل لمساعدة العملاء.

وتتلقى العديد من البنوك عشرات الاستفسارات من قبل العملاء الراغبين في الاستفادة من حزمة الدعم التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي قبل أيام والتي تتضمن مهل سماح على سداد القروض للعملاء من الأفراد والشركات المتضررين.