تقليص ساعات عمل مولات «ماجد الفطيم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدلت مجموعة ماجد الفطيم، أوقات عمل مراكز التسوق الخاصة بالمجموعة في المنطقة، لتفتح من 12 ظهراً إلى 8 مساءً، اعتبارًا من 18 مارس الجاري، وذلك ضمن التدابير التي اتخذتها المجموعة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن صحة وعافية العائلات والشركاء والعملاء أولوية لدى المجموعة. ويستثنى من قرار تعديل ساعات الدوام، متاجر كارفور والصيدليات والعيادات في جميع المراكز.

وأوضحت أنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اتخذت المجموعة تدابير مختلفة لاحتواء الفيروس، والتأكد من استيفاء أعلى المعايير الصحية في جميع المراكز، تشمل نظاماً شاملاً للتنظيف والتطهير بما يتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة المعتمدة من الحكومة وتوجيهات الصحة العامة.

إلى جانب توعية الموظفين ببروتوكولات وإجراءات الصحة والسلامة الهامة وإلغاء جميع الأنشطة الترويجية وإغلاق غرف الصلاة.