«وكالة الطاقة» و«أوبك» تحذران من خسائر الدول النامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ووكالة الطاقة الدولية، من أن عوائد النفط والغاز في الدول النامية قد تتراجع إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عقدين، في حال استمرار الظروف الحالية بسوق الطاقة.

وعبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في بيان مشترك نادر صادر أمس الأول الاثنين، عن مخاوف شديدة بشأن أزمة الصحة العالمية «كورونا».

Advertisements

وحذر كلاهما من أن هذه الأزمة، ذات التداعيات الشديدة وغير المسبوقة بالفعل، قد تكون ذا عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى.

وتوقع بيرول وباركيندو أن تشهد الدول النامية تراجعاً في عوائد النفط والغاز بنسبة تتراوح بين 50 إلى 85% في عام 2020.

كما أشارا إلى إنفاق القطاع العام في المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم باعتباره عرضة للضعف بشكل خاص.