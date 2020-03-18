استكمال «حياتي أفنيو» بـ 155 مليوناً

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انتهت «أرورا للتطوير العقاري»، من إنشاء «حياتي أفنيو» بتكلفة 155 مليون درهم، قبل الجدول الزمني المحدد للإنشاء، وشرعت في عملية التسليم. وهذا المشروع هو ثمرة تعاون مجموعة الشركات التابعة لشركة المقاولات الهندسية، ويتألف من 19 تاون هاوس، و103 شقق سكنية.

وقال كيان فرح، الرئيس التنفيذي للشركة: «في ظل بيع 95% من الوحدات في مشروع «حياتي ريزيدنس» قبل تسليمه، ينتظر العملاء اكتمال مشروع «حياتي أفنيو» بفارغ الصبر والذي بيعت 80% من وحداته قبل اكتماله، بما يعكس الإقبال المتزايد للعملاء على امتلاك وحدات سكنية فاخرة. ونؤمن بأن المشروع يعكس اهتمامنا بأدق التفاصيل وسعينا الدائم وراء تقديم تصاميم عصرية لم يشهدها السوق من قبل».

ويتألف المبنى السكني من 8 طوابق، تضم استوديوهات ووحدات سكنية مكونة من غرفة واحدة، وغرفتين.

يذكر أن الشركة نفذت خمسة مشاريع تطوير سكني في المقام الأول على مساحة 590 ألف قدم مربعة، ويجري تنفيذ مشاريع تطوير على مساحة تزيد على 540 ألف قدم مربعة.