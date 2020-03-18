متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أوصى مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال»، بعدم توزيع أرباح نقدية عن 2019. وأوضحت في بيان لسوق دبي المالي، أن المجلس دعا لانعقاد الجمعية العمومية شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.

* أعلنت الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» أن منتجاتها ستصبح متاحة من جديد في عمُان بعد الفحص الناجح الذي أجراه مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي لمنشآت التصنيع في الشركة.

* صادقت الجمعية العمومية ل«الظفرة للتأمين» على توزيع أرباح نقدية 40% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي 40 مليونا.

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* يجتمع مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للتكافل في 23 مارس الجاري للنظر في انتخاب رئيس ونائب له وتشكيل اللجان.

* يجتمع مجلس إدارة «الجرافات البحرية الوطنية» 22 مارس الجاري عبر خاصية المؤتمر الهاتفي لتحديد موعد ومكان الجمعية العمومية والنظر في مقترح بشأن توزيع الأرباح.

* عدلت «العين الأهلية للتأمين» مكان انعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها في 23 مارس الجاري ليصبح في مقر الشركة بأبوظبي.