شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أوصى مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال»، بعدم توزيع أرباح نقدية عن 2019. وأوضحت في بيان لسوق دبي المالي، أن المجلس دعا لانعقاد الجمعية العمومية شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وتفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.
* أعلنت الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» أن منتجاتها ستصبح متاحة من جديد في عمُان بعد الفحص الناجح الذي أجراه مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي لمنشآت التصنيع في الشركة.
* صادقت الجمعية العمومية ل«الظفرة للتأمين» على توزيع أرباح نقدية 40% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي 40 مليونا.
* يجتمع مجلس إدارة أبوظبي الوطنية للتكافل في 23 مارس الجاري للنظر في انتخاب رئيس ونائب له وتشكيل اللجان.
* يجتمع مجلس إدارة «الجرافات البحرية الوطنية» 22 مارس الجاري عبر خاصية المؤتمر الهاتفي لتحديد موعد ومكان الجمعية العمومية والنظر في مقترح بشأن توزيع الأرباح.
* عدلت «العين الأهلية للتأمين» مكان انعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها في 23 مارس الجاري ليصبح في مقر الشركة بأبوظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر إفصاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.