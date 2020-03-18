منوشين يتوقع زيادة الأصول الخطرة عقب انتهاء الأزمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الأمريكية إن الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر قد يشهد زيادة مع انتهاء الأزمة العالمية جراء انتشار الفيروس الصيني.

وقال «ستيفن منوشين» في تعليقات مع شبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، أمس الأول الاثنين، إنه ستكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على الأسهم بمجرد انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح منوشين أن البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة ستكون قادرة على التعامل مع الاتجاه الهبوطي في أسواق المال على عكس ما حدث في الأزمة المالية عام 2008، كما أشار إلى أن النظام المصرفي يمكنه التعامل مع هذا الوضع بعد إجراءات الفيدرالي.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة الأمريكية إلى نطاق يتراوح بين «صفر» إلى 0.25 في المئة، كما قرر تدشين برنامج تيسير كمي بما لا يقل عن 700 مليار دولار.