تعديل حد نزول سعر الأسهم يبدأ اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع قرارها المرتقب بخفض الحد الأدنى لنزول الأسهم من 10% إلى 5%.

وأصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، يوم أمس، قراراً بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً.

وبمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة (5%) من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، ويجوز للسوق رفع النسبة إلى (7%) لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة. يطبق القرار اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر من الهيئة. وأعلن سوقا أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي تعديل النسبة القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة إلى 5% بدلاً من 10% ابتداء من جلسة تداول اليوم وحتى إشعار آخر، على أن يبقى الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15% كما هو معمول به حالياً.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعد هذا الإجراء إحد نتائج الجهود الحثيثة المشتركة بين السوق والهيئة من أجل الحد من هذه التقلبات. وسوف يتابع السوق تطبيق الحدود السعرية الجديدة عن كثب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعديلات أخرى محتملة وفقاً للمستجدات».

من جانبه، أكد خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي ل«سوق أبوظبي» بأن القرار سوف يعمل على انحسار ردة فعل المستثمرين البيعية أثناء ساعات التداول، كما سيصب في مصلحة حماية مدخرات صغار المستثمرين الأفراد، وثروات المساهمين، وحفظ استثمارات صناديق الاستثمار المؤسسية، وتخفيف وطأة البيع الهلعي الذي طرأ على سلوكيات المستثمرين.