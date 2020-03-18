الإمارات الـ18 عالمياً في الحرية الاقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول أوسطياً وال 18 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، وهو التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج فاونديشن» البريطانية للأبحاث، حيث حصلت الدولة على 76.2 نقطة من أصل 100 نقطة على المؤشر العام للتصنيف.

وتقدمت الإمارات على اقتصادات عالمية مثل لوكسمبورج وفنلندا وألمانيا واليابان والصين وفرنسا، وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، وأن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها.يتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكوناتتتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، وهي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفاعلية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق. وفي مكوّن سيادة القانون، حققت الإمارات 80.3 نقطة في حقوق التملك، و84.6 نقطة في فاعلية الأنظمة القضائية، و64.6 نقطة في التكامل الحكومي، حيث أوضح التقرير أن الإمارات بين الدول الأكثر تطبيقاً لسيادة القانون وأقلها فساداً في المنطقة.

وفي مكوّن حجم الحكومة، سجلت الإمارات 72.1 نقطة في حجم الإنفاق الحكومي، و99.2 نقطة في تراجع الأعباء الضريبية، و94.1 نقطة في الجودة المالية. وفي انفتاح السوق، حققت 80.4 نقطة في الحرية التجارية، و60 نقطة في الحرية المالية. وفي مكوّن فاعلية الإجراءات التنظيمية، سجلت الإمارات 78.8 نقطة في حرية الأعمال، و81.3 نقطة في حرية العمالة، و79.6 نقطة في الحرية النقدية. تصدرت التصنيفات سنغافورة بتحقيقها 89.4 نقطة، تلتها هونج كونج ب 89.1 نقطة، ثم نيوزيلاندا ب84.1 نقطة.