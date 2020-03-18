إسبانيا تحظر «البيع على المكشوف» مع تفاقم «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت هيئة الأوراق المالية في إسبانيا حظر عمليات البيع على المكشوف لمدة شهر في محاولة لحماية الأسهم المحلية من التقلبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. والبيع على المكشوف أو «الشورت سيلينج» short selling هي ممارسة تهدف في الأساس إلى قيام المتداول باقتراض أصل ما، ويقوم ببيعه في السوق ثم يقوم بشرائه في وقت لاحق بأموال أقل، وهو رهان يقوم على الربح من تكهنات هبوط أسعار الأصول.

وقالت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا خلال بيان مرسل بالبريد الإلكتروني نقلته وكالة بلومبرج، مساء أول أمس الاثنين: إن هذا القرار تم اتخاذه بسبب التقلبات الشديدة التي تسيطر على أسواق المال الأوروبية، بما في ذلك تلك الموجودة في إسبانيا. وتابعت: «وكذلك أداء تلك الأسواق في سياق الوضع الناجم عن فيروس كورونا، إضافة إلى مخاطر حدوث تداولات غير منظمة».

وأوضحت هيئة التنظيم الإسبانية أن هناك عاملاً آخر يتم أخذه في الاعتبار وهو عواقب إعلان حالة الطوارئ. ومن المقرر أن تبدأ عملية الحظر من 17 مارس / آذار الجاري، ويتم تمديدها لفترات إضافية، بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وكانت السلطات المختصة في إسبانيا وإيطاليا أصدرت قرارات بالفعل لحظر البيع على المكشوف لمدة يوم واحد في جلسة يوم 13 مارس.