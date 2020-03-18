«مواصفات» تستقبل 112 بلاغاً عبر «مانع الاتحادي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، تحولاً ملموساً في ثقافة المستهلكين عند التعامل مع المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، وتعزيز قدرتهم في الوصول إلى المعلومات التفصيلية عن كل منتج ومميزاته، أو ربما مخاطره؛ وذلك عبر النظام الذكي «مانع الاتحادي».

ومنذ إطلاق النظام في أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2019، تسلمت الهيئة مع شركائها 112 بلاغاً؛ حيث تصدرت إمارتا أبوظبي ودبي فئة المستهلكين المتفاعلين معه، بواقع 71 بلاغاً في دبي، و30 بلاغاً في أبوظبي، و6 بلاغات في عجمان، و3 بلاغات في الشارقة، إضافة إلى بلاغ واحد في كل من أم القيوين والفجيرة، فيما لم تسجل رأس الخيمة أية بلاغات.

قال عبدالله المعيني، مدير عام الهيئة: إن «مانع الاتحادي» حقق نجاحاً لافتاً على مستوى التفاعل معه واستخدامه من قبل مختلف فئات المجتمع، داعياً الجمهور إلى تحميل التطبيق وحماية أنفسهم من وجود منتجات غير مطابقة في الأسواق. (وام)