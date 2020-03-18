الشركات شبه الحكومية تنضم لمبادرات «القيادة» بحزم مساعدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انسجاماً مع الخطوات غير المسبوقة التي اتّخذتها الجهات الحكومية، لدعم البيئة الاقتصادية المحلية وتعزيز المرونة المالية للدولة، في مواجهة التفشي العالمي لفيروس «كورونا»، بادرت شركات شبه حكومية بطرح حزم مساعدات جديدة، وجّهتها لدعم المجتمع والأفراد على حد سواء.

فقد أعلنت شركتا «دبي القابضة»، و«مِراس»، إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما، أفراداً وشركات، وصُمّمت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم، للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي الفيروس في بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات الشركتين.

كما أطلقت الدار العقارية، سلسلةً من البرامج بقيمة 100 مليون درهم لتقديم الدعم للمقيمين والمستأجرين والعملاء والشركاء. ومن خلال هذه البرامج، ستركّز الدار جهودها على العديد من الإجراءات، والتي تشمل تبنّي سلسلة من المبادرات مع شركائها من تجار التجزئة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليوناً، إلى جانب تأكيد الدار على تخصيص 4 مليارات لسداد وتلبية التزامات الدار تجاه مقاوليها ومستشاريها ومورديها ضمن الجداول الزمنية المتّفق عليها، وغيرها من المبادرات.