شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم الدعوة لقمة افتراضية طارئة لـ «العشرين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السعودية تعتزم الدعوة لقمة افتراضية طارئة لـ «العشرين» تاريخ النشر: 18/03/2020 استمع قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باعتبار أن المملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين للعام الحالي لبحث تأثير انتشاركورونا على الاقتصاد العالمي.

وأشار سانشيز إلى أنه اقترح على ولي العهد السعودي عقد قمة افتراضية عاجلة. وكشف ، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيعقد ولي العهد السعودي قمة طارئة للمجموعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعتزم الدعوة لقمة افتراضية طارئة لـ «العشرين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.