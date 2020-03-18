ارتفاع إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني في الإمارات 5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أولية للربع الأول من عام 2020، ارتفاعاً ملموساً في الإقبال على التسوّق عبر المواقع الإلكترونية، من قبل المستهلكين في أسواق الإمارات، مع قابلية استدامة تُحددها المواسم التسويقية للفترة الموصولة حتى نهاية العام الجاري. وتشير البيانات غير النهائية إلى أن هذا الارتفاع في وتيرة التسوّق الإلكتروني، خلال الشهرين الماضيين، جاء انطلاقاً من زيادة الوعي بأهمية مثل هذه الخدمات في تقليل الوقت والجهد وذلك فضلاً عن تفادي الازدحام في مراكز التسوق الكبرى. يشار إلى أن تقريراً متخصصاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، كان قد وضع الإمارات في المركز الأول إقليمياً لسوق التجارة الإلكترونية، بنسبة استحواذ تقارب 40% من إجمالي هذه التجارة التقنية على مستوى الشرق الأوسط.

تُظهر البيانات غير النهائية، للأشهر الأولى من العام الحالي، نمواً متصلاً في الخط البياني لسوق التجارة الإلكترونية الإماراتية تجاوز 5%، حيث تعزز بقوة خلال مهرجان «دبي للتسوّق» في الفترة بين 26 ديسمبر 2019 وحتى الأول من فبراير 2020، وما شهده هذا الموسم السنوي من عروض وابتكارات من طرف تجارة التجزئة في توفيرهم للخيارات الذكية وفي العروض التنافسية واستخدام التطبيقات الذكية.

وسجّلت مراصد السوق الاستهلاكية ارتفاعات لافتة في أرقام التسوق الإلكتروني خلال الأسابيع القليلة الماضية التي اتسمت بتفضيل المستهلكين عدم التسوق مباشرة من مراكز التسوّق التقليدية.

ووثقّت هذه البيانات المبدئية لمجموعة من السلوكيات الاستهلاكية تجاوزت موضوع التسوّق الغذائي باستخدام التطبيقات الذكية جرّاء زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمات التي باتت تغطي أكثر من 60% من المعاملات الحكومية والمصرفية. فقد لوحظت درجة إقبال لافتة على استخدام القنوات الذكية لإنجاز المعاملات. (وام)