شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين برميل يومياً صادرات السعودية من النفط في الأشهر المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الطاقة السعودية، أمس الثلاثاء، إنه من المقرر أن ترتفع صادرات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً، إذ تعتزم البلاد استخدام مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بدلاً من حرق الخام.
وقالت الوزارة في بيان «السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط المحلي، ما سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً». (رويترز)
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