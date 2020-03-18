«المركزي» البحريـني يدعو لتأجيل أقساط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مصرف البحرين المركزي، أمس الثلاثاء، إجراءات تنظيمية لاحتواء التداعيات المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» لجميع المصارف والشركات المالية والشركات الصغيرة المالية ومزودي الخدمات الداعمة.

واشتمل التعميم على العديد من الإجراءات ومنها منح أي مقترض متأثر فترة تأجيل للأقساط لمدة 6 أشهر بدون أي رسوم، أو فوائد إضافية، وبدون زيادة بمعدل الفائدة ما لم يوافق المقترض على فترة أكثر، كما تنطبق هذه الإجراءات على حاملي بطاقات الائتمان.

كما اشتملت الإجراءات التي تناولت خسائر الائتمان على زيادة عدد أيام التأخير الى 74 يوماً اعتباراً من 1 فبراير الماضي، فيما خفضت الإجراءات فترة المهلة لاعادة تصنيف التسهيلات الائتمانية المقيدة من 12 شهراً الى ثلاثة أشهر.

وتضمنت الإجراءات أيضاً تخفيض نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل الثابت للبنوك التي تم تأسيسها محلياً من 100% الى 80%، وكذلك تخفيض معدل المخاطرة لملاءة رأس المال من 75% الى 25%.