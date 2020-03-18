20 من أثريـاء العالـم يخسرون 82 مليــار دولار فــي يـوم واحـد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت خسائر أغنى 20 شخصاً حول العالم نحو 82 مليار دولار خلال تعاملات أمس الأول الإثنين، بعد الموجة البيعية الحادة التي سيطرت على «وول ستريت».

وبحسب مؤشر بلومبيرج للأثرياء الذي يضم أغنى 500 شخص في العالم، أمس الثلاثاء، فإن أكثر 20 شخصاً ثراءً في العالم فقدوا حوالي 81.67 مليار دولار من إجمالي ثرواتهم في غضون ساعات.

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وشهدت البورصة الأمريكية خسائر قوية الاثنين، حيث تهاوى مؤشر «داو جونز» بأكثر من 12% بما يوازي فقدان 3000 نقطة من قيمته، مسجلاً أكبر وتيرة تراجع يومي من حيث النسبة المئوية منذ عام 1987. وجاءت الخسائر في ثروة المليارديرات بقيادة مارك زوكربيرج، وهو خامس أغنى شخص بالعالم، حيث فقد 8.98 مليار دولار من ثروته الاثنين، وتراجعت ثروة مؤسس فيسبوك إلى 56.3 مليار دولار بعدما كانت تقف عند 78.4 مليار دولار تقريباً في بداية العام الجاري، وتراجع سهم «فيسبوك» بنحو 14.2% في جلسة الاثنين ليغلق عند مستوى 146.01 دولار.

وكان رجل الأعمال الأمريكي ستيف بالمر ثاني أكبر الخاسرين، حيث تهاوت ثروته بنحو 7.83 مليار دولار إلى 50.4 مليار دولار ليكون ثامن أغنى رجل بالعالم، كما أن مؤسس مايكروسوفت ورجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس فقد حوالي 6.67 مليار دولار من إجمالي ثروته، التي هبطت إلى 95.3 مليار دولار لكنه لا يزال يشغل الترتيب الثاني في قائمة أثرياء العالم.

وشهد رجال الأعمال في الولايات المتحدة لاري بيج وسيرجي برين ووارن بافيت خسائر بنحو 5.78 و5.59 و5.47 مليار دولار على الترتيب بالتزامن مع جلسة الاثنين. أما أثرى شخص في العالم ومؤسس أمازون جيف بيزوس، فتعرضت ثروته إلى خسائر بنحو 5.37 مليار دولار لتتراجع إلى 105 مليارات دولار.