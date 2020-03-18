شكرا لقرائتكم خبر عن جمعيات رجال الأعمال تعلق اجتماعات اللجان التخصصية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت كافة منظمات رجال الأعمال، إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعليق اجتماعات اللجان التخصصية، وتخفيض حضور عدد العاملين بها، بالإضافة إلى توجيه النصيحة للشركات والمصانع الكبرى بالتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهى أقدم جمعيات رجال الأعمال في مصر، والأكثر من حيث عدد الأعضاء، إن مجلس إدارة الجمعية قرر تعليق اجتماعات اللجان التخصصية داخل الجمعية، ومنعت أي تجمعات في الوقت الحالي، في إطار مواجهة فيروس كورونا، فيما سمحت للعاملين بالتواجد داخل الجمعية لتسيير الأمور الإدارية، مضيفا لو اسأت الأمور سيتم السماح للعاملين بالعمل من المنازل.

فيما أكد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إقرار تعليق اجتماعات الاتحاد لحين إشعار آخر للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أي مؤتمرات أو ندوات كبرى.

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وكان اتحاد المستثمرين، قد قرر تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر بداية الأسبوع، إلى وقت لاحق، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية بتعليق أي تجمعات خلال الأسبوعين القادمين، وكان من المقرر أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية لأصحاب الأعمال وهذه المشروعات.

كما كان من المقرر أن يتناول الاجتماع دور المستثمرين في المزيد من المساندة للصناعة المصرية، ونتائج اجتماع نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء اتحاد المستثمرين، استقرار الأجور، وتأثيراته علي دفع التنمية والاستثمار، وعرض تقرير اجتماع المجلس الأعلي للأجور، كما سيناقش الاجتماع نتائج اجتماع المديرين التنفيذيين لجمعيات المستثمرين بالسادس من أكتوبر، وكيفية النهوض بصناعة الدواء في مصر، وعرض تقرير اجتماع لجنة الصحة والدواء بالاتحاد، بالإضافة إلى آليات الشراكة والتعاون بين المركز الوطني للتنمية بالاتحاد، ووزارة الصناعة في التعليم المزدوج والتدريب وتنمية المهارات.

فيما أكد بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليق اجتماعات ومؤتمرات الجمعية، ومنح العاملين أجازة استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.