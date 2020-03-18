شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات النفط على غير المتوقع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 421 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.6 مليون برميل.
وهبط مخزون البنزين 7.8 مليون برميل بينما انخفض مخزون المقطرات 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية يوم الأربعاء والتي تؤثر في تحركات أسعار النفط.
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