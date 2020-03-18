شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يهبط بحوالي 7% متأثراً بتقييد مواطني عدة دول بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات الثلاثاء متأثراً بالقيود المفروضة من جانب الحكومات على مواطني عدة دول على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا".



وأعلنت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود لمدة ثلاثين يوماً مع حجر صحي شامل ووقف الرحلات والسفر وحتى التنقلات الداخلية في عدة دول بالقارة العجوز مثل إيطاليا وإسبانيا.



ومن شأن بقاء المواطنين في منازلهم التأثير سلبياً على نشاط شركات مثل "أوبر" ومنافستها في أمريكا الشمالية شركة "ليفت".

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وأعلنت الشركتان بالفعل ("أوبر" و"ليفت") وقف أنشطة وخدمات مشاركة الركوب في رحلاتهما بأمريكا الشمالية خوفا من تفاقم الإصابات بالفيروس التاجي.



كان المدير التنفيذي لـ"أوبر" "دارا خسروهاشي" قد توقع تحول الشركة نحو الربحية بحلول الربع الرابع من العام الجاري.



وفي ختام جلسة الثلاثاء، هبط سهم "أوبر تكنولوجيز" بنسبة 6.8% مغلقاً عند 18.9 دولار، وسجل أعلى سعر خلال التعاملات عند 20.3 دولار بينما سجل أقل سعر عند 18.01 دولار.