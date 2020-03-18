شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط بأكثر من 4% رغم أنباء عن دعم حكومي مرتقب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات الثلاثاء مغلقا على خسائر على الرغم من أنباء تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق مع صانعة الطائرات الأمريكية بشأن تقديم دعم حكومي لها.



وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أن واشنطن تتواصل مع قيادات "بوينج" للاتفاق على الدعم الحكومي اللازم لإنعاش الشركة في ظل مواجهة أزمة مضاعفة ناجمة عن فيروس "كورونا" وتوقف طائرات "737 ماكس عن التحليق منذ مارس/آذار عام 2019.



ولا يزال مصير طائرات "737 ماكس" حيث تتوق4ع "بوينج" عودتها للتحليق في يوليو/تموز المقبلن لكن الأزمة تصاعدت مع توقف أنشطة الرحلات الجوية والسفر حول العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا".



هذا، وعلى صعيد تعاملات الثلاثاء، هبط سهم "بوينج" بنسبة 4.2% مغلقا عند 124.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 134.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 101.2 دولار.