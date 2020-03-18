شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستعيد نغمة المكاسب مع ارتفاع الداو جونز بأكثر من ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء مستيعدة نغمة المكاسب بعد الهبوط الحاد المسجل في جلسة الإثنين، لكن "وول ستريت" تلقت دعما من تكثيف الإدارة الأمريكية الإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا".



وكشفت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" عن توسيع دعم الجهات الصحية لاحتواء "كورونا" كما أوضح بأن هناك مقترح لضخ تحفيزات مالية بقيمة تريليون دولار تشمل منح المواطنين أموالاً بشكل مباشر.



كما أشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها ستدعم الشركات المتضررة من الفيروس بحزمة مالية تشمل تقديم دعم وإعفاءات ضريبية.



وأكد الاحتياطي الاتحادي إطلاق صندوق لشراء سندات الشركات الأكثر تضرراً بتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.5% في الشهر الماضي بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة.

Advertisements



وفي سوق الخام، هبط "ويست تكساس" بنسبة 6.1% وأغلق عند 26.95 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 30.3 دولار وأقل سعر عند 27.8 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 4.4% مغلقا عند 28.73 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 31.2 دولار بينما سجل أقل سعر عند 29.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 5.2% (ما يعادل 1049 نقطة) إلى 21237 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 21379 نقطة وأقل مستوى عند 19882 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 6.2% (ما يعادل 430 نقطة) إلى 7334 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7406 نقاط وأقل مستوى عند 7828 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 6% (ما يعادل 143 نقطة) إلى 2529 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2553 نقطة وأقل مستوى عند 2367 نقطة.