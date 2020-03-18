شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر الذرة تتصاعد لتصل إلى أكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الثلاثاء مواصلة خسائرها في ظل المخاوف بالأسواق العالمية إزاء فيروس "كورونا" وتأثيره السلبي على الطلب.



وتحاول دول العالم بذل المزيد من الجهود لاحتواء الفيروس الذي ينتشر بشكل سريع ووجد له بؤرة جديدة في قارة أوروبا بعد نجاح الصين في إبطاء انتشاره.



وأعلنت عدة دول في أوروبا من بينها إسبانيا وإيطاليا الحجر الصحي الشامل على مواطنيها في تفشي الفيروس.

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من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن بلاده ستوسع نطاق المساعدات للقطاعات الصحية والوقائية لاحتواء الفيروس.



وضغط ارتفاع العملة الأمريكية على مختلف السلع حيث ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 3.3% إلى 3.44 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.56 دولار وأقل سعر عند 3.42 دولار.