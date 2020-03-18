شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الغذائية: رفع الخطوط الملاحية أسعار الشحن تؤثر على الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صقر ،عضو المجلس التصديرى الصناعات الغذائية ، أن الصادرات المصرية تواجه أزمة كبيرة خلال المرحلة الحالية من رفع الخطوط الملاحية أسعار النولون والشحن والتى بلغت نسبة الزيادات المتتالية منذ بداية العام الجارى بين 30 إلى 70%، موضحا أن خطوط الشحن أبلغت المصدرون برفع الأسعار من 20 إلى 30% منذ بداية العام ، ثم رفعت الأسعار مرة أخرى لتصل إلى 50%.

وأضاف صقر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع الاسعار سيزيد بمعدلات تتراوح من 200 إلى 300 دولار على مختلف الشاحنات، مطالبا بضرورة التدخل السريع لحل أزمة تكدس الشاحنات فى الموانىء، ومنع تأثر البضائع وتلفها بعد تكدسها فى الموانىء والانتظار لفترات طويلة.

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وطالب صقر بوضع برنامج استثنائى لتحفيز الصادرات خلال الـ3 شهور المقبلة وإعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الافريقية ، وهو ما رفعته كافة المجالس إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لحل الأزمة سريعا، مع التدخل لتخفيض أسعار الشحن خاصة للدول العربية.

وفى نفس السياق، كلفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم، جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج خاصة فى ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران فى العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصرى بالأسواق الخارجية.

وقالت جامع إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الاثار السلبية لهذه الازمة العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الانتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الانتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كافة حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف كافة اجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال.