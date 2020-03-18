شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر يدعو المواطنين لاستخدام كروت الدفع الإلكترونى بدلا من الكاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قرار تخفيض الفائدة إلى 3% يمس جميع قطاعات الدولة سواء السياحة أو الإنشاءات أو المقاولات والبترول والتموين والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية وغيرها من القطاعات.

وقال محافظ البنك المركزى، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز،: أصدرنا تعليمات للبنوك بمد أجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وسنضيف إليها الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر، وذلك بدون أي غرامات أو أتعاب، وهذه الفترة ستحرر هذه الشركات من عبء السداد خلال تلك الفترة، وسيدخل فيها قطاع السياحة والخدمات، وبالتالي التريليون و800 مليار جنيه المديونية تم تأجيل سداد ديونهم لما بعد الـ 6 أشهر.

وتابع محافظ البنك المركزى: بالنسبة لقطاع الأفراد أعفيناه من عمولات كثيرة، ونشجعهم على استخدام الكروت البلاستيكية والمدفوعات الإلكترونية والتحويلات بدلا من استخدام الكاش والنقد، حيث إننا لا نريدهم استخدام أسلوب الكاش كثيرا بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة الراهنة.

واستطرد طارق عامر: طالبنا البنوك بفتح حدود التسهيلات للمستوردين من أجل أن يستطيعوا استيراد كل متطلباتهم، من أجل أن تتوافر جميع السلع في السوق المصرى لأننا وجدنا أن هناك تكالب من بعض المواطنين على السلع.

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وفى وقت سابق قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تعليقا على سير العمل بالبنوك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين فى ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا، إن العمل يسير كما هو ولكن سيتم تنظيم العمل داخل الفروع، بحيث من سيكون لديه القدرة على العمل من المنزل يمكنه ذلك ولكن كل فرع يترك القرار له.

وأوضح فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن خفض سعر الفائدة سيدعم كل القطاعات ومنها السياحة والخدمات وكل القطاعات.