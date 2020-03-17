شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تسجل أدنى مستوى إغلاق منذ أبريل 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء مواصلة خسائرها بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف في الأسواق بشأن فيروس "كورونا".



هذا، وقد كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن حزمة مقترحة بتريليون دولار تتضمن إرسال أموال بشكل مباشر للمواطنين وإنشاء الاحتياطي الاتحادي صندوقا لدعم الشركات بشراء سنداتها.

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وعلاوة على ذلك، عرض الاحتياطي الاتحادي سيولة بقيمة 500 مليار دولار عن طريق عمليات ريبو لأجل ليلة واحدة في أسواق المال.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.5% إلى 12.495 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أبريل/نيسان عام 2009، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 13.23 دولار وأقل سعر عند 12.11 دولار.