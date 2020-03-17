شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل خسائره أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي مواصلاً خسائره في ظل استمرار المخاوف بشأن فيروس "كورونا" وانتشارع المتسارع في دول أوروبية من بينها المملكة المتحدة.



وتعمل الحكومة البريطانية على قدم وساق لاحتواء الفيروس، لكن تصريحات رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بعثت الممزيد من الهلع في نفوس المواطنين حيث أكد على أن المرض ينتشر سريعاً وأن النظام الصحي في البلاد غير مستعد للتعامل مع العدد الكبير من المصابين.

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ونصح "جونسون" مواطني بريطانيا بعد التواصل فيما بينهم إلا للضرورة مع البقاء في منازلهم لأطول فترة ممكنة.



وأظهرت بيانات حكومية في المملكة المتحدة أن متوسط الدخل ارتفع بنسبة 3.1% في الشهر الماضي أعلى من توقعات بارتفاع نسبته 3%، في حين ارتفع معدل البطالة على غير المتوقع إلى 3.9%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1.209، وسجل أعلى سعر عند 1.2274 وأقل سعر عند 1.2002.