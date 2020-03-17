شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يمحو خسائره ويغلق على ارتفاع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء للمرة الأولى في ست جلسات وتخلص المعدن النفيس عن الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة على الرغم من صعود الدولار وأسواق الأسهم على نحو واسع النطاق اليوم.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم إنشاء صندوق لدعم الشركات المتضررة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة بحيث يتدخل لشراء سنداتها.

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كما عرض البنك المركزي اليوم 500 مليار دولار عبر عمليات ريبو لضخ المزيد من السيولة في أسواق المال بالإضافة إلى برنامج التيسير الكمي المقدر بقيمة 700 مليار دولار.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.6% أو ما يعادل 39.3 دولار إلى 1525.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1554.3 دولار وأقل سعر عند 1465.6 دولار.