شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد مكاسبه خلال التعاملات بدعم من تكثيف إجراءات مواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا اعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع في ظل تكثيف الإجراءات الرامية لاحتواء ومواجهة فيروس "كورونا".



وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنها ستوسع الدعم المقدم للجهات الطبية والوقائية في مواجهة الفيروس كما تدرس إرسال أموال إلى المواطنين.



ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر قولها إن إدارة "ترامب" سوف تطلب من الكونجرس الأمريكي 850 مليار دولار لدرء مخاطر "كورونا".

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كانت بيانات حكومية قد أظهرت انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.5% في الشهر الماضي في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6%.



وأعلنت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" منذ قليل اتفاق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود لمدة ثلاثين يوماً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 99.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.