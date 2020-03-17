شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تخفض الحد الأقصى لهبوط الأسعار إلى 5% فى الجلسة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، عن تعديل النسبة القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة إلى 5% بدلاً من 10% ابتداء من جلسة تداول يوم غد الأربعاء الموافق 18 مارس وحتى إشعار آخر، على أن يبقى الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15% كما هو معمول به حالياً.

ويأتى هذا الإجراء تنفيذاً لقرار المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع فى هذا الشأن.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يحرص سوق دبي المالي على دراسة تطورات السوق بانتظام ومتابعة حركة التداول بهدف الوصول إلى أفضل الإجراءات الكفيلة بالحد من تقلبات الأسواق خلال الفترة الأخيرة جراء تداعيات فيروس كورونا. ويعد هذا الإجراء أحد نتائج الجهود الحثيثة المشتركة بين السوق والهيئة من أجل الحد من هذه التقلبات. وسوف يتابع السوق تطبيق الحدود السعرية الجديدة عن كثب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعديلات أخرى محتملة وفقا للمستجدات."

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 4.98% خاسراً 91.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1750.77 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 332.3 مليون سهم محققة ما قيمته 339.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5799 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 23 سهما، واستقرت 4 أسهم.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.49%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 8.86%، تلاه قطاع السلع بنسبة 7.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 6.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.23%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.41%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 7.80%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة إعمار العقاررية بنسبة 9.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 43 مليون ورقة بقيمة 88.3 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن موافقة مجلس إدارتها على استراتيجية المجموعة لعام 2020، وبياناتها المالية المدققة لعام 2019، وحققت المجموعة أرباحا سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 186 مليون درهم، وبلغت الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين 47 مليون درهم.