شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة: صادرات السعودية من النفط الخام ستتجاوز 10 ملايين برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن ترتفع صادرات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا، إذ تعتزم البلاد استخدام مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بدلا من حرق الخام.
وقالت الوزارة في بيان "السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يوميا من استهلاك النفط المحلي، مما سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا".
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