شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك تنشئ برنامج منح بـ 100 مليون دولار لمساعدة 30 ألف شركة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة فيس بوك فى بيان لها، إن تركيزها منصب على الحفاظ على سلامة الناس من خلال ضمان إطلاعهم الدائم على المعلومات الدقيقة، وتقديم الدعم لخبراء الصحة حول العالم وتنحية المعلومات المضللة. ونحن دائماً ومثل الجميع نفكر في أحبائنا ومجتمعاتنا وجميع من تأثروا حول العالم وسط توسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فيس بوك: "شهدنا في الأسابيع الأخيرة، أمثلة ملهمة لأفراد ومجموعات تساعد بعضها البعض، حيث يبادر الناس في جميع أنحاء العالم ويرتفعون إلى مستوى التحدي الهائل الذي يواجهنا جميعاً. ونحن أيضاً نريد أن نقوم بدورنا. فالأعمال الصغيرة هي القلب النابض لاقتصاد مجتمعاتنا، والعديد من الأشخاص الذين يديرون هذه الأعمال قد تأثروا كثيراً بهذه الأزمة، خصوصاً وأن المزيد والمزيد من الناس أصبحوا يتبعون النصائح الصحية بالبقاء في منازلهم فكلما طال أمد الأزمة، كلما زادت المخاطر على الشركات والأعمال التجارية الصغيرة وحدث نقص في مقومات حياة أصحاب الأعمال والموظفين.

وتابعت: "من أجل ذلك، استمعنا بآذان مصغية إلى الشركات الصغيرة لنفهم كيف يمكننا مساعدتهم على أفضل وجه، وعرفنا منهم أن الدعم المالي سيمكنهم من الاستمرار في أعمالهم ودفع أجور الأشخاص الذين لم يعد بمقدورهم الذهاب للعمل. ولهذا أعلنت فيسبوك استثمار 100 مليون دولار لمساعدة 30 ألف شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة حيث يعيش موظفونا ويعملون".

Advertisements

وأضافت" نريد أن نسهل على الشركات في كل مكان إمكانية العثور على المساعدة وتلقي التدريب والدعم من فرقنا. ومن أجل ذلك طرحنا مركز دعم الشركات الذي يقدم مصادر يعتمد عليها لموظفي فيسبوك وخبراء الصحة وهي أيضاً متاحة للجميع. كما نعمل على إنشاء تدريبات افتراضية جديدة لدعم الشركات العاملة في هذه الظروف الصعبة.

وقالت إن جهودنا لن تتوقف عن هذا الحد، فنحن نريد تقديم وفعل المزيد، حيث تعمل فرقنا يوماً على مساعدة الشركات، ونواصل العمل والبحث عن طرق إضافية لاستضافة التدريبات الافتراضية، وسيكون لدينا المزيد من الأخبار التي سنشاركها معكم في الأسابيع القادمة، حيث نعمل على إيجاد المزيد من الطرق لمساعدة الأشخاص على التواصل وتعلم استخدام التقنيات من خلال منصة Blueprint، وهي برنامج تدريبي إلكتروني مجاني.