الاقتصاد

أديداس تغلق متاجرها فى كندا وأوروبا حتى 29 مارس الجارى بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن أديداس تغلق متاجرها في كندا وأوروبا حتى 29 مارس الجاري بسبب كورونا.

حذر صانعا الملابس الألمانيان أديداس من تراجع كبير في المبيعات بالصين بسبب فيروس كورونا وقالا إنه بالرغم من مؤشرات مبكرة على التحسن هناك، فإن التأثير امتد إلى أسواق أخرى.

وتراجعت أسهم أديداس وبوما، المنخفضة بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية، 6% و4.4 %على الترتيب، ونزلت أسهم نايكي، متصدرة السوق والتي حذرت الشهر الماضي أيضا من تأثير الفيروس، 3%.

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وقالت أديداس إنها تتوقع نزول مبيعات الربع الأول من العام بما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) في الصين العظمى - أقاليم الصين الشعبية وتايوان - وتراجع الأرباح التشغيلية بما بين 400 و500 مليون يورو.

تحقق أديداس وبوما ثلث مبيعاتها تقريبا في آسيا، والتي صارت في السنوات الأخيرة من أكبر الأسواق نموا للمنتجات الرياضية وأحد محركات الأرباح. والمنطقة أيضا مركز رئيسي للتصنيع، إذ أن الصين منتج كبير لكلا الشركتين.

وقالت أديداس إنها تتوقع هبوط مبيعات المجموعة في الربع الأول أكثر من 10%، بما يشمل الضرر الواقع في الصين وتراجعا بحوالي 100 مليون يورو في اليابان وكوريا الجنوبية، وافترضت نموا في سائر أنحاء العالم بين ستة وثمانية بالمئة دون حساب تقلبات العملات.

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