شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المغرب المركزى يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الثلاثاء بواقع 25 نقطة أساس إلى اثنين بالمئة، ليعزو ذلك إلى الجفاف وتأثير فيروس كورونا. كما راجع البنك بالخفض توقعاته للنمو في 2020 إلى 2.3% من 3.8% ونما اقتصاد المغرب 2.3% في 2019.

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